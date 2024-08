Mosquera e Livramento: “Serata fantastica, vamos Verona!”

Daniel Mosquera è premiato da Sky come migliore in campo di Verona-Napoli . La pay-tv lo intervista a bordo campo assieme a Dailon Livramento . I due nuovi attaccanti del Verona sono la felicità in persona, arrivati quasi da sconosciuti nel nostro campionato.

Dice Mosquera: "È una sera magica, speciale per me, ho sempre sognato di giocare e fare gol in una lega europea, e debuttare con una doppietta mi rende felicissimo. Vamos Verona!" Livramento è estasiato dal clima del Bentegodi: "È una cosa straordinaria, incredibile segnare ed essere importante in quest'atmosfera fantastica".