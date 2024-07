Mosquera, fisico e gol dal Bucaramanga al Verona

Proprio Mosquera è stato protagonista, insieme all'Atlético Bucaramanga, di una favolosa impresa nel corso dell'ultima stagione. Dopo qualche anno all'América, infatti, non aveva lasciato il segno nella franchigia con sede a Cali. A gennaio, dunque, è stato mandato in prestito proprio al Bucaramanga. Da qui è nata la sua rinascita, segnando 10 gol in 28 presenze e guidando i Leopardos alla vittoria di un campionato che mancava da ben 75 anni. Mosquera ha fatto entusiasmare i tifosi col suo gioco molto fisico. Proprio l'ultima stagione disputata ha attirato l'interesse della dirigenza del Verona, che ha deciso, in questi giorni, di affondare il colpo per assicurarsi le sue prestazioni per una cifra che si aggira intorno ai 700 mila euro.