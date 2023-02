Nicola: “Il Verona non ci è superiore. Avremmo potuto vincere ma abbiamo fatto poco”

"Commettiamo errori individuali e di lettura - dice l'allenatore dei granata - avremmo potuto portarla a casa, e ci voleva determinazione, sai che ci sono partite più importanti di altre e questa era una di quelle. Nel computo degli scontri diretti non siamo messi male. Altre sconfitte le ho accettate, questa non mi va giù, potevamo fare di più. Il Verona non è superiore a noi, per questo deve innervosirci il fatto di non aver fatto un punto. Il livello generale è questo, sono convinto che la squadra abbia i mezzi per salvarsi e lo farà".