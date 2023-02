Ancora Ngonge-gol! Il Verona è come Pac-Man, Salernitana al tappeto (1-0)

Grande prova di compattezza dell'Hellas che ora vede lo Spezia a due punti

Andrea Spiazzi

Il Verona non si ferma più, batte la Salernitana e ora vede lo Spezia a sole due lunghezze sopra. Come Pac-Man si mangia i punti (e le squadre) che la separano dalla zona salvezza, mostrando tutta la sua determinazione e sicurezza. Sostantivi fino a un mese e mezzo fa sconosciuti, ma che ora marchiano l'Hellas di Zaffaroni e Bocchetti.

Cyril Ngonge è ancora decisivo. A segno con un gol in sforbiciata, il belga è una spina nel fianco per i granata e il grande risolutore.

FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Caia, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Joselito

Allenatore: Marco Zaffaroni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Ekong, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Vilenha, Crnigoj, Bradaric; Bonazzoli, Dia

A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Botheim, Valencia, Coulibaly, Kastanos, Gyomber, Iervolino, Lovato, Piatek

Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. AIA di Roma 2)

PRIMO TEMPO, EQUILIBRIO INIZIALE, POI IL VERONA SPINGE E NGONGE COLPISCE

La Salernitana inizia con decisione, con un paio di palloni che non raggiungono gli attaccanti. Bonazzoli ci prova da fuori, Montipò controlla in presa. Hien da subito comanda le operazioni dietro.

Il Verona si fa vedere in avanti dopo 8 minuti: Lazovic crossa, Ngonge è anticipato da Nicolussi caviglia. Ngonge guadagna un corner, la partita è in equilibrio con ritmi non elevati e vari scontri a centrocampo che spezzettano il gioco. Di Ngonge il primo tiro (da fuori), deviato in corner al 18’. Dall’angolo Magnani per poco non arriva all’impatto.

Bronn prende il giallo al 21’ buttando giù Gaich.

DUDA VICINO AL GOL. Al 22’ Duda si inserisce in area e sfruttando un rimpallo calcia, Sepe respinge poi Duda da pochi metri mette fuori.

L’Hellas alza il ritmo, Ngonge viene murato, poi la Salernitana si rifugia in corner per due volte.

Gaich al 26’ afferra un pallone sul dischetto ma calcia male e sul fondo.

Il Verona segna con Ngonge ma l’attaccante è in fuorigioco subito segnalato. Valeri aspetta il check del Var che conferma.

NGONGE! 1 A 0 VERONA

L’Hellas passa con un gran gol di Ngonge, ancora lui, al 31’. Doig fa correre Lazovic che dal fondo crossa. Dalla parte opposta arriva il belga che in sforbiciata trafigge Sepe.

La Salernitana reagisce con Candreva e Dia che non arrivano però dalle parti di Montipò in maniera pericolosa. Bonazzoli è fermato in fuorigioco.

La difesa gialloblù controlla e spezza la reazione dei granata, poi il Verona torna su e sfiora il raddoppio con Depaoli che calcia male.

Dia crea un pericolo a un secondo dal doppio fischio con un diagonale che esce.

SECONDO TEMPO, IL VERONA SPRECA MA DIETRO E' UNA SICUREZZA

Si riparte in equilibrio, Magnani viene ammonito al 49’ per fermare Dia a centrocampo. Candreva prova a prendere in mano la squadra.

Ngonge parte, Ekong lo strattona. Il belga riceve poi in area ma calcia alto al 54’.

Gaich mostra la sua forza fisica portando avanti palle che si farebbe strappare solo a costo della vita.

CAMBI SALERNITANA. Crnigoj e Candreva lasciano il posto a Coulibaly e Piatek.

Doig è attentissimo su Dia e gli respinge il tiro al 59’. Poco dopo Coulibaly viene ammonito per un fallo su Doig in ripartenza.

Hien è un mastino, Coppola lo imita. La Salernitana non trova spazi.

CAMBI VERONA. Dawidowicz e Abildgaard sostituiscono Magnani e Gaich al 65'.

RIGORE, ANZI NO. Valeri fischia rigore per un fallo su Doig di Pirola, ma va a rivederlo. Pirola va sulla palla e niente penalty. Bocchetti e Zaffaroni vogliono almeno il corner ma la palla è uscita dopo il fischio iniziale. Pirola randella Duda e viene ammonito.

Il Verona domina gioco e campo, ma l'1 a 0 lascia la questione aperta. Tameze arpiona un pallone e serve Duda che calcia trovando Sepe in presa.

Dia al 74' calcia da lontano, Montipò respinge coi pugni. La Salernitana va all'assalto, i gialloblù restano compatti dietro. Vilenha spara alle stelle. Ngonge esce al 76', entra Lasagna.

DEPAOLI SBAGLIA ANCORA. L'esterno ha un'altra occasione per raddoppiare ma il suo colpo di testa a pochi centimetri da Sepe è sbarrato da Bradaric.

Duda mette tutta la sua esperienza e sbarra il centrocampo. Lazovic calcia, Sepe blocca all'80'. Valencia sostituisce Pirola all'81'.

DUDA, CHE ERRORE. All'82' Duda riceve da Lasagna ma davanti a Sepe calcia debolmente col sinistro. Gyomber entra per Ekong all'83'.

TORNA FARAONI. All'86', dopo tre mesi di assenza, torna in campo Faraoni, che sostituisce Doig. Esce anche Duda, al suo posto Verdi.

MIRACOLO DI MONTIPO' SU PIATEK. All'87' Hien commette l'unico errore, che manda in porta Piatek. L'attaccante arriva davanti a Montipò che con un guizzo devia in angolo. Occasione clamorosa per il pareggio sventata.

Verdi stende Sambia e viene ammonito, ci sono 6 minuti di recupero.

DIA SFIORA L'1 A 1. Dia guadagna il limite al 92' e calcia, il giro non gli riesce ma sono brividi per i gialloblù. Le occasioni granata nel finale descrivono la sofferenza che questo tipo di gare comporta. Il Verona però si difende con unghie e denti e porta a casa un'altra vittoria di eccezionale importanza.

Tutto si è messo bene, compresi i risultati delle altre (vedi Spezia beffato a Empoli) e c'è anche un po'0 di buona sorte che aiuta gli audaci. La fiducia cresce, la salvezza ora è finalmente alla portata dei gialloblù per la gioia dei tifosi.