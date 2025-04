Nicola: “Verona trasferta ostica, dobbiamo farci trovare pronti”

L'allenatore del Cagliari: "Non ci saranno Mina e Piccoli, felice di dare spazio ad altri come Pavoletti"

Redazione Hellas1903 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 14:50)

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa della sfida col Verona di domani. Queste le parole dell'allenatore del Cagliari.

"Non ci saranno Mina e Piccoli, ma sono felice di dare spazio ad altri giocatori come Pavoletti. È molto importante, mi fido ciecamente lui e di Kingstone. La squadra non cambia, l'unica differenza è che chi subentrava partirà titolare. Deiola è pronto, non si tira mai indietro e si fa poco scrupolo. Posso contare su di lui".

Verona è sempre uno stadio ostico, con una tifoseria calda. Abbiamo voglia di misurarci in un contesto del genere, è una squadra aggressiva e verticale con gente come Duda e Suslov, fisica con Mosquera, Sarr e Tchatchoua. Inoltre conosco Bradaric avendolo avuto a Salerno. Ripeto, dobbiamo migliorare i dettagli: con la Fiorentina abbiamo fatto una buona partita. Il Verona da tempo gioca con due punte, noi abbiamo cercato di valutare come scenderanno in campo, ciò che conta è che noi dovremo essere pratici senza rinunciare a giocare e sfruttare gli spazi che ci concederanno per le ripartenze. È una squadra pratica e fisica, dovremo farci trovare pronti. Se dal 1972 non battiamo il Verona sia all'andata che al ritorno, è sempre una sfida. Dobbiamo mantenere la convinzione, la calma e la serenità per completare l'opera".

In queste ultime cinque giornate ci saranno tanti scontri diretti. A me interessa poco quello che fanno gli altri, dobbiamo concentrare tutte le energie sul nostro percorso. Ciò che faranno gli altri sarà merito e demerito degli altri. Non facciamo calcoli e non guardiamo chi gioca prima o dopo, perlomeno io".