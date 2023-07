Niente amichevole per Hien, valigie pronte per Bergamo?

L'Atalanta in pressing per il difensore, si tratta per una cifra attorno ai 10 milioni

Redazione Hellas1903

Non ha preso parte all'amichevole di oggi a Mezzano con la Top 22 Calcio Veronese e nemmeno era in panchina.

Per Isak Hien potrebbero essere gli ultimi momenti in gialloblù. L'Atalanta, infatti, che sta seguendo da tempo il difensore del Verona, sta stringendo i tempi. Il club bergamasco vuole chiudere l'affare a breve per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Ulteriori conferme potrebbero arrivare nelle prossime ore.