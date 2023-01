Non solo Ilic, vicinissimo al Torino anche Hien! La cifra dell’affare

Altro colpo di scena, dopo che in giornata sembrava che Isak Hien avesse frenato per la sua cessione, preferendo discutere la questione a fine stagione. Il Torino avrebbe infatti praticamente chiuso col Verona non solo per Ivan Ilic (cessione certa) che andrà subito da Juric, ma anche per il difensore svedese, che alla fine avrebbe ceduto. Hien resterà comunque a Verona fino a giugno.