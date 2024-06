Noslin alla Lazio, si chiude. I dettagli dell’operazione

C'è una percentuale sulla rivendita per la punta olandese

Può avvenire già nelle prossime ore il passaggio di Tijjani Noslin alla Lazio. Secondo quanto scrive la Gazzatta dello Sport si è agli ultimi dettagli per un’operazione di circa quindici milioni di euro più il 20% sulla rivendita. Tra i presidenti Lotito e Setti da giorni c’era l’intesa per formalizzare la cessione dell'attaccante olandese entro il 30 giugno, scadenza importante per ragioni di bilancio. La prossima settimana, invece, servirà a perfezionare la cessione di Cabal.