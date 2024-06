Verona-Lazio, dopo Noslin in partenza Cabal

Con l'affare Noslin ormai ai dettagli si chiuderà tra oggi e domani la prima operazione di mercato tra Verona e Lazio. Deciso ad accontentare il nuovo allenatore Marco Baroni, Lotito tuttavia non si fermerà qui. Già la prossima settimana, infatti, si potrà arrivare ai dettagli anche per la cessione di Juan Cabal, altro calciatore che con l'allenatore toscano ha trovato continuità migliorando il suo rendimento. Se per Noslin il Verona incasserà circa 15 milioni, per il terzino colombiano la cifra richiesta è di 6 milioni di euro.