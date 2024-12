Panchina Verona, ad oggi nessun cambiamento. La situazione

La posizione di Paolo Zanetti rimane però alquanto pericolante e domani si saprà se l'Hellas andrà a Parma con un nuovo tecnico o meno. Il Verona è in trattativa per la cessione societaria entro dicembre a Presidio Investors, e tutto fa pensare che in caso di cambio in panchina non si vogliano mettere altre spese impreviste a bilancio. Resta dunque caldo il nome di Salvatore Bocchetti che ha un contratto col Verona fino al 2027 e per il quale ieri Sean Sogliano ha avuto ampie parole di stima.