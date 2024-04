Pareggi per Sassuolo e Frosinone, i laziali agganciano il Verona

Punti pesanti per le due squadre che hanno giocato con Milan e Napoli

Punti importanti oggi per il Sassuolo e il Frosinone, che conquistano un pareggio a Napoli e col Milan. I laziali agganciano dunque il Verona, atteso domani a Bergamo dall'Atalanta. La gara tra Udinese e Roma è stata invece sospesa al 72' sul risultato di 1-1 in seguito ad un malore in campo avuto dal difensore dei giallorossi Evan Ndicka. Di seguito i risultati e la classifica: