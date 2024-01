Per Ceesay volo di andata e ritorno? Bloccato il trasferimento al Verona

Dopo l'episodio di Doig fermato sull'aereo per Marsiglia, il tambureggiante mercato del Verona fa segnare un altro stop all'ultimo. Come era emerso in giornata, Sky conferma che, pur avendo Joseph Ceesay oggi svolto le visite mediche nella città scaligera, la trattativa col Malmoe si è interrotta dall'Hellas poiché non c'è stato l'accordo col club svedese su alcuni aspetti.