Per favore, pietà! Il Verona targato Setti-Marroccu è una collezione di insuccessi

5 punti in 13 partite sono qualcosa di altamente inquietante. Il Verona targato Setti-Marroccu e guidato da Cioffi e Bocchetti sta riuscendo nell'impresa al contrario di mettere a serio rischio un record ancor più terrificante, dopo quello del filotto di sconfitte in A, oggi a Monza ulteriormente allungato. Non facendo punti contro la Juventus supererebbe il capolavoro all'inverso dell'Hellas di Mandorlini 2015-2016, che nelle prime 14 giornate raggranellò la miseria di 6 punti. Delneri poi perse con l'Empoli prima di pareggiare a Milano, quindi si può ancora "sperare", nelle 15 gare iniziali, di far meglio. Magra consolazione, se poi non ci sarà un decollo vero e proprio, dopo la sosta, della squadra. Tutti sappiamo come andò a finire quell'anno.