Perin para tutto, Verona bloccato sullo 0-0 dal Genoa

Finisce 0-0 tra Verona e Genoa con Perin che tiene a galla i suoi con interventi decisivi.

Un Hellas incerottato ce la mette, gioca bene, non subisce (bravi i difensori chiamati alla bisogna), ma non trafigge il Grifone che ringrazia il suo portiere

FORMAZIONI

PRIMO TEMPO

Il Verona inizia bene, solito pressing alto e il Genoa va in difficoltà. L’Hellas non riesce però a concludere e Perin osserva, seppur preoccupato. Colley è subito protagonista con la sua velocità a guadagnare metri di campo. al 23′ Perin rischia con uno stop errato con Favilli che quasi ne approfitta.

al 25 Radovanovic calcia ad incrociare e Silvestri respinge. La gara si ravviva e il Genoa reagisce. Rovella mette alto di non molto un tiro su punizione.

Il pericolo maggiore lo crea Pandev al 33′. Il macedone entra in area e calcia su Silvestri che respinge. Gli risponde Colley con una fuga di 50 metri che si conclude con un diagonale neutralizzato da Perin. Il Verona spinge di nuovo, Colley ne è l’anima. Favilli sugli sviluppi di un corner schiaccia troppo la palla di testa e Perin mette oltre la traversa. Al 42′ Pandev rischia il rosso per un fallaccio su Vieira, è solo giallo quello sventolatogli da Rapuano.

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto Favilli sfiora il gol dopo una grande azione di Colley che gli serve l’assist. Ancora Colley al 49 prova dal limite, Perin para ancora. Tameze e Ghiglione rimediano ammonizioni, poi al 58′ Perin salva ancora su Colley, assoluto protagonista tra i gialloblù.

ENTRA KALINIC

Kalinic debutta al 61′ prendendo il posto di Favilli, poi Dimarco sostituisce Empereur, Faraoni si abbassa e Lazovic va a destra. La gara non ha sussulti, poi dopo l’80’ cambi a ripetizione.

PERIN SALVA SU FARAONI

Perin è il migliore del Genoa e lo conferma all’86’ quando para volando su un colpo di testa di faraoni pescato da Lazovic da punizione.

KALINIC PER POCO..

All’ultimo minuto di recupero Faraoni mette in mezzo dalla destra per Kalinic. Il colpo di testa in tuffo non è fortunato e finisce sul fondo

Vista l’emergenza infortuni, il punto non è da buttare.