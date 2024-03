Pioli: “Theo esulta sempre così, bisogna guardare ai propri giocatori, non quelli degli altri”

L’allenatore del Milan: “Il giallo è ingiusto e non sarebbe arrivato senza l’intervento di Baroni”

“La partita l’abbiamo interpretata bene, loro hanno fatto un grande gol. Siamo stati squadra, abbiamo corso tanto, calcolando che venivamo dalla partita di giovedì, siamo stati bravi. Theo Hernandez esulta sempre così, Non era una protesta o una mancanza di rispetto nei confronti della tifoseria avversaria, l’intervento dell’allenatore avversario ha portato al giallo di un giocatore che era anche diffidato e adesso salterà la prossima. Bisogna guardare ai propri giocatori e non intervenire per quelli degli altri”.