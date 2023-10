Quote salvezza Verona: i bookmakers sono positivi

Secondo gli allibratori il Verona sarà fuori dalla lotta per evitare la retrocessione

Redazione Hellas1903

Iniziata molto bene la stagione 2023-24 con due vittorie su due ai danni di Empoli e Roma (0-1 la prima e 2-1 la seconda), l'Hellas ha poi rallentato nelle successive gare, perdendo diverse partite seppur di misura e non riuscendo a trovare continuità di risultati. Dunque, passato l’iniziale entusiasmo per la partenza sprint, è tornata ad affacciarsi una certa preoccupazione. Dopo la sofferta salvezza in extremis ai danni dello Spezia nella passata stagione, i tifosi gialloblù si chiedono quale sarà il campionato di A al quale assisteranno.

Il mercato estivo, in effetti, aveva in qualche modo fatto presagire che ci sarebbero state delle difficoltà sotto l’aspetto tecnico-tattico. Diversi giocatori importanti non ci sono più (come ad esempio, Adrien Tamèze, Miguel Veloso, Ibrahim Sulemana e Kevin Lasagna) e quelli arrivati non stanno garantendo il rendimento aspettato.

Il nuovo tecnico Marco Baroni, ex tra le altre di Lecce, Reggina, Cremonese e Frosinone, si è dimostrato positivo e capace, dichiarando: “Conosco la città, la squadra e la tifoseria. Sono fattori che aumentano il mio entusiasmo”. Entusiasmo che però si è affievolito.

I principali siti di scommesse hanno già pubblicato da tempo le quote del mercato Antepost/Retrocessa Si/No e, accanto ai migliori consigli per scommesse, troviamo diversi pronostici che vedono il Verona salvo a fine stagione. Nell’ordine delle quote pubblicate dal sito Snai, infatti, la maggior probabilità di retrocessione viene offerta all’Empoli, bancata a 1.50, seguita molto da vicino dal Cagliari (1.60) e infine dalla Salernitana (2.00). Un’eventuale retrocessione degli scaligeri viene offerta a 4.00, al pari dell’Udinese, entrambe dietro a Frosinone (2.25) e Genoa (3.50). Poco più alta la quota per il Lecce, bancato a 4.50.

Dunque, il Verona sarà fuori dalla lotta per evitare la retrocessione. La previsione è confermata anche da altri bookmakers: come Better Lottomatica, ad esempio, che offre la quota retrocessione per i gialloblù a 4.00 dietro a Lecce (3.75), Udinese (3.00), Frosinone (2.50), Salernitana (2.20), Cagliari (1.65) ed Empoli (1.60); così come Eurobet, che alza la quota a 4.10 al pari di quella del Lecce. Più “pessimista”, invece, il sito scommesse William Hill, che banca la retrocessione del Verona a 3.00 piazzandolo subito dietro a Cagliari, Salernitana, Empoli e Frosinone. Ma cosa ci dobbiamo aspettare davvero da questa stagione?

Dalla promozione in A, avvenuta nella stagione 2018-19, l’Hellas ha collezionato due noni posti in classifica (2019-20 e 2021-22), un decimo posto (2020-21) e un 17° posto lo scorso anno, finito nel migliore dei modi grazie allo spareggio salvezza. Un andamento in discesa che però, se analizziamo il finire di stagione 2022-23, denota la capacità di saper lottare e crederci fino alla fine. Ricordiamo, infatti, che la classifica al 16° turno riportava l’ultima posizione in solitaria con solamente 6 punti conquistati (gli stessi ottenuti nelle prime due giornate di questa stagione).

Baroni, che già lo scorso anno è riuscito a salvare il Lecce abbastanza agevolmente, facendo del reparto difensivo la sua arma più forte, proverà a ripetersi anche quest’anno, consolidando la fase difensiva e lasciando in avanti Ngonge, Bonazzoli e Djuric, oltre al nuovo Cruz e al recuperato Henry Folorunsho il compito di gonfiare la rete avversaria, compito per ora in buona parte disatteso. Qualche cambio arriverà anche nello stile di gioco: si cercherà di impostare un sistema basato maggiormente sul possesso palla, all’opposto rispetto a quello visto nella scorsa stagione, dove il possesso palla è stato in media il più basso di tutta la Serie A (41,2%).

Se tutto dovesse andare per il meglio, ci si aspetta una stagione tranquilla e una posizione finale sopra la salvezza. Le sensazioni, nonostante le 4 sconfitte, sono buone e confermate, come accennato in precedenza, anche dai bookmakers.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.