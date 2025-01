Rennes, Sampaoli verso l’esonero, Belahyane in attesa

Il Rennes ha deciso di esonerare l'allenatore Jorge Sampaoli, data la precaria situazione in classifica. A riportarlo è Fabrizio Romano. Se confermata dall'ufficialità, la decisione del club bretone può ripercuotersi sul mercato dei francesi. Soprattutto, però, in quello in uscita, per il quale si potrebbe attendere il parere del nuovo allenatore. Per quanto riguarda le entrate, la trattativa col Verona per Reda Belahyane non dovrebbe subire rallentamenti, dato che, come riporta la stampa francese, il giocatore sarebbe più una scelta del club che di Sampaoli. Si attendono sviluppi.