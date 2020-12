Sampdoria, la probabile formazione col Verona

Questa la probabile formazione della Sampdoria contro il Verona domani sera:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

Colley potrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio a Tonelli. Due novità a centrocampo, Adrien Silva al fianco di Ekdal vista la squalifica di Thorsby e Damsgaard al posto di Candreva, non convocato. In avanti Quagliarella verrà probabilmente supportato da Gaston Ramirez.

SAMP, I CONVOCATI PER VERONA