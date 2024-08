Sarr al Verona, la formula per il prestito dal Lione

L'attaccante dell'Olympique Lione Amin Sarr è in arrivo al Verona . Secondo Fabrizio Romano lo svedese sarà oggetto di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Allo stesso tempo, il quotidiano L'Equipe precisa che i transalpini copriranno il 50 per cento dell'importante ingaggio dell'ex giocatore dell'Heerenveen (circa 4 milioni di euro). In fallimento con Les Gones dal suo arrivo per 11 milioni di euro nel gennaio 2023, Sarr, deludente nel 2023-2024 durante il prestito al Wolfsburg, proverà a rilanciare la sua carriera col Verona.