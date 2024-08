Attacco Verona, in arrivo Amin Sarr

Un altro arrivo per l'attacco del Verona. L'Hellas è a un passo dal chiudere il prestito con diritto di riscatto di Amin Sarr , svedese di 23 anni dell'Olympique Lione. A riportarlo è Fabrizio Romano. L'attaccante è già d'accordo per il trasferimento in gialloblù.

Sarr è una punta centrale, all'occorrenza esterno sinistro, di 188 centimetri, cresciuto nel Malmö, dove ha debuttato nel 2020. Dopo un prestito al Mjällby per metà stagione, nel 2022 passa nel campionato olandese allo Sportclub Heerenveen, dove realizza 10 reti in 32 presenze. Ad aggiudicarselo è poi il Lione, dove non trova spazio e passa in prestito al Wolfsbur, in Bundesliga dove somma 14 presenze (nessun gol). Tornato al Lione, ora Sarr è molto vicino a vestire la maglia del Verona.