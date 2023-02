Sarri: “Punti persi? Partita difficile”

Maurizio Sarri analizza in conferenza stampa la partita della Lazio col Verona. "Punti persi? Possiamo parlare di una partita difficile - dice l'allenatore dei biancocelesti - com'era prevedibile. L'Hellas porta l'avversario su una partita sporca, e l'abbiamo trovato in un momento in cui stanno bene, come dimostrano i loro risultati recenti. Era chiaro che la partita sarebbe stata questa, e noi l'abbiamo interpretata bene, escludendo il primo quarto d'ora del secondo tempo".