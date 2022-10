Sassuolo-Verona, Bocchetti: “Da mangiarsi le mani aver perso stasera”

"C'è grande dispiacere, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a finalizzare. Ho comunque grande fiducia nei ragazzi, dobbiamo continuare a così. Veloso aveva speso tanto, abbiamo soluzioni in panchina. Abbiamo tanta fiducia di potercela fare, non molleremo mai. Dobbiamo mettere un tassello alla volta, i giocatori hanno dato tutto e questo per me vale più di tutto. Poi è chiaro che dobbiamo eliminare gli errori per fare i punti. Certo, per le occasioni avute viene da mangiarsi le mani per aver perso questa partita. La classifica? Ripeto, ho fiducia in questi ragazzi, noi siamo l'Hellas e non molliamo mai. Spero di recuperare più giocatori possibile per avere una rosa più ampia. Lunedì con la Roma vogliamo fare una grande partita".