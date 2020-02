Con la fissazione della partita tra Verona e Cagliari l’11 marzo, slitta anche la gara dell’Hellas con il Sassuolo.

Come anticipato ieri da www.hellas1903.it, l’incontro di Reggio Emilia non si disputerà più in anticipo sabato 14 alle 15, ma verrà spostato allo stesso orario del giorno dopo, domenica 15.

La data è stata confermata ufficialmente dalla Lega di Serie A.