Scommesse sportive, in Italia il numero degli appassionati di betting cresce senza sosta

I dati riportano un continuo aumento di spesa, ma serve responsabilità

Redazione Hellas1903 29 gennaio - 08:45

In tutto il mondo il settore del betting sportivo è in forte crescita. Le cause sono sicuramente riconducibili alla possibilità di raggiungere le piattaforme ovunque grazie ai dispositivi mobili, il gran numero delle stesse sul web e all’elevato numero di partite ed eventi sportivi presenti. Soprattutto ci sono match quasi a tutte le ore del giorno e della notte. D'altro canto connettere tutto il mondo, azzerare le distanze, e, quasi, annullare le differenze di orario significa anche questo.

Naturalmente grazie a questo nuovo legame che intreccia tutto il globo, ovvero internet, le piattaforme da gioco d’azzardo non potevano restare a guardare e hanno deciso di investirci, saggiamente, il più possibile. Infatti anche se c’è un’ingente quantità di bookmakers, e dunque una grande concorrenza, questo settore è comunque in crescita. Il merito lo si deve all’avanzamento tecnologico e alla maggiore cura che si ha verso l’utente.

Infatti uno dei fattori che hanno maggior merito in questa fase di crescita sono i siti scommesse bonus, ovvero i premi e le promozioni che, appunto, ricompensano gli utenti. Esistono di svariati tipi, come, ad esempio, quello di benvenuto che incentiva nuovi utenti a provare una piattaforma. In cambio i giocatori possono ottenere dei moltiplicatori, che aumentano la loro vincita o una somma di denaro spendibile sul sito.

Gli italiani e il gioco d’azzardo — Che gli italiani siano un popolo che ama giocare d’azzardo è cosa risaputa, e i dati registrati non fanno altro che confermarlo. In Italia il profilo del giocatore è estremamente variabile, sia per quel che riguarda l’estrazione sociale che per l’età, ma soprattutto la maggior parte lo fa sporadicamente. Anche se i dati riguardanti i soldi giocati e quelli incassati dallo Stato riportano cifre estremamente importanti.

In questo grafico si può osservare come su tutto lo stivale le percentuali di giocate sono pressoché molto simili. Naturalmente i dislivelli sono dati anche dal tasso abitativo di alcune città e regioni. Lombardia, Lazio e Campania sono tra le più popolose d’Italia. Dunque non esiste una differenza sociale, culturale o economica tra i giocatori italiani.

Secondo una delle ultime stime gli italiani spendono, tra le varie attività legate al gioco d’azzardo, oltre 20 miliardi di Euro, di cui solo poco più della metà va nelle casse statali. Inoltre sempre secondo questi dati si starebbe addirittura tornando al gioco fisico. Nel senso che gli italiani stanno ricominciando a frequentare sale scommesse, casinò e negozi adibiti alla vendita di prodotti legati al gioco d’azzardo. Un esempio sono i tabaccai che vendono i gratta e vinci e dove è possibile giocare al Lotto o al Superenalotto.

Come è possibile vedere dal grafico in Italia, a giganteggiare come attrazione principale per i giocatori ci sono proprio le Slot Machine. E questo è effettivamente un dato riscontrabile nella realtà, dal momento che è proprio questa la tipologia di gioco che annovera un numero incredibile di software house che lavorano e sviluppano nuovi titoli ogni anno.

Dallo stesso grafico si evince come le scommesse sportive siano comunque una parte importante. Anche in questo caso basta fare qualche ricerca sul campo per capirne il motivo. In primis in Italia c’è un forte amore, una vera e propria passione per lo sport che spinge gli italiani a seguire le squadre del cuore ovunque. Inoltre esistono una grande varietà di opzioni scommessa che incentivano ancora di più le puntate.

Infatti da diversi anni non è soltanto possibile scommettere sul risultato finale, i classici 1 X 2, ma è possibile includere nella propria schedina quanti cartellini gialli saranno assegnati o a quale/i calciatore/i. Quanti calci d’angolo saranno battuti o se il punteggio finale sarà un numero pari o dispari.

Con questi presupposti non c’è da meravigliarsi che gli italiani preferiscono nel tempo libero scommettere qualcosina sulla partita che stanno guardando. Infatti da anni è stato sdoganato il tabù di scommettere allo stadio mentre si assiste a una partita. Questa pratica tuttavia trova ancora delle resistenze tra il pubblico, ma solo perché il popolo italiano è anche molto scaramantico.

Il calcio, motore dell’Italia — Non è un segreto che in Italia si segua quasi esclusivamente il calcio. O per essere più precisi che il calcio è il primo sport seguito e praticato dagli italiani. Questa passione e amore ha anche contribuito alla crescita di questo sport, facendo diventare l’italia una realtà stabile del calcio europeo. Senza scomodare i grandi club italiani, come la Juventus con 36 (38) scudetti vinti e il Milan con ben 7 Champions League, basta ricordare la nazionale azzurra che ha conquistato ben 4 mondiali.

Dunque il calcio riesce benissimo a catturare l’attenzione del popolo italiano il quale lo vive oltre la partita stessa. Un esempio è limpido, ovvero il betting, l’altro è il fantacalcio. Un gioco dove un gruppo di persone si riunisce crea delle squadre fittizie con i calciatori dell’attuale campionato e simula delle partite grazie ai voti delle pagelle, come in questo caso tra Verona e Lazio, che i suddetti prendono durante i match.

Ciò porta, tra l’altro, a un attenzione maniacale per alcuni dettagli come ad esempio le formazioni schierate dalle squadre, come gli undici titolari, ad esempio, di Verona - Lazio

Il Betting sarà sempre in crescita? — Come è possibile evincere dai dati che si hanno a disposizione, negli ultimi anni le scommesse sportive godono di incredibile popolarità tra gli utenti del nostro paese. Tante potrebbero essere le motivazioni dietro a questo fenomeno, tra cui sicuramente l’incessante sviluppo tecnologico delle infrastrutture internet e delle piattaforme di gioco online. Bisogna capire, tuttavia, se si tratta di un fenomeno temporaneo o se questo trend ascendente verrà mantenuto nel tempo.

Stando all’andamento attuale del betting, e alla costante crescita dell’interesse verso anche altri sport, si può ipotizzare che il fenomeno del betting non si arresterà nel breve periodo. I dati, come visto poco sopra, riportano un continuo aumento di spesa da parte degli italiani. Finchè questo gioco resterà appunto solo un gioco non ci sarà da allarmarsi. L’importante è che venga fatto con responsabilità e coscienza di quelle che sono le proprie forze economiche.