Setti a Milano, summit con l’Inter

Si scalda l’asse di mercato tra Verona e Inter.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Maurizio Setti al momento si trova a Milano. Il presidente dell’Hellas nelle prossime ore potrebbe incontrare la società nerazzurra per discutere di alcuni giocatori.

Sotto i riflettori ci sono sia Federico Dimarco, obiettivo di D’Amico per gennaio, che Marash Kumbulla, desiderio dell’Inter per giugno. Possibile che venga affrontato anche il discorso relativo a Andrea Pinamonti, in uscita dal Genoa e monitorato dal club gialloblù.