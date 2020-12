Speranza conferma: “Nessuna riapertura degli stadi a gennaio”

“Il coprifuoco proseguirà dopo il 6 gennaio? Sì ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti”.

Queste le parole di Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato dal “Corriere della Sera” oggi in edicola.

Speranza conferma quanto già anticipato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: non ci sono margini, in questo momento, per una minima riapertura al pubblico degli stadi.