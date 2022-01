Super Caprari: “Una vittoria che volevamo, grazie a tutti i miei compagni”

Il gialloblù autore della doppietta: "Torneremo ad essere il Verona brillante di qualche tempo fa"

Gianluca Caprari commenta a Dazn la vittoria del Verona sul campo dello Spezia grazie a una sua doppietta, la quarta in A in carriera.

"Volevo iniziare bene l'anno come avevo finito il 2021 - dice il fantasista al suo sesto centro in stagione - ringrazio la squadra. L'intesa è buona in avanti, avevamo smarrito un po' di brillantezza ma ora sono sicuro che ce la riprenderemo. Il Verona è tornato? No, perchè non siamo andati mai via, già con la Fiorentina abbiamo fatto un buon calcio. Abbiamo fatto fatica, le squadre ci studiano, sanno i nostri punti di forza. Nella ripresa siamo stati bravi a girare palla. Questa vittoria la volevamo tutti, siamo contenti"