L'Udinese tenta l'affondo per Jackson Tchatchoua. A riportarlo è Sky. Le parti tuttavia non sono ancora vicine a una possibile chiusura a breve per portare l’esterno in bianconero. I dialoghi ci sono e si tratta. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata decisiva e Tchatchoua potrebbe così essere la seconda cessione del Verona nel mercato invernale.