Tochi in arrivo, tra qualche giorno si unirà al gruppo a Primiero

È questioni di pochi giorni (forse già alla fine di questa settimana) per l'arrivo di Tochi Chukwuani a Primiero per unirsi al gruppo gialloblù di Cioffi.

Il Verona ha infatti depositato in Lega il contratto che lo legherà all'Hellas. Tochi, talentuoso centrocampista danese diciannovenne nato a Hvidovre, cittadina alle porte di Copenaghen, da genitori nigeriani, è andato in scadenza il 30 giugno col Nordsjaelland, e già da aprile scorso si allena con la prima squadra. Tra poco il club di via Olanda renderà ufficiale il suo ingaggio.