Tochi, niente Verona (e Italia). Ecco qual è il suo problema

Tochi Chukwuani non ha superato le visite mediche e non potrà essere tesserato dal Verona. Per il giovane talento danese, però, non sarà l'addio al calcio.

A causa dei protocolli molto rigidi in essere in Italia, il calciatore, che presenta un piccolo difetto cardiaco, non potrà giocare da noi, ma, come accaduto recentemente per Christian Eriksen, non avrà problemi a farlo in altri Stati, come, ad esempio, in Inghilterra e nella sua Danimarca.