Tudor: “La vittoria più bella di tutte, difficile battere questo Verona”

“Pedro a sprazzi sembrava quello del Barcellona, un grande professionista. Bisogna fare più punti possibile sperando che gli altri non ne facciano, poi alla fine tireremo le somme. Conta poco programmare, a noi allenatori piace dire di guardare di partita in partita ed è così. Bisogna preparare al meglio la prossima con il Monza, questa è una grandissima vittoria. L’abbiamo preparata come una finale, dopo tante partite ravvicinate sapevo che era molto importante, anche l’Atalanta vinceva due a zero e poi è stata raggiunta. Il Verona è una squadra difficile da battere. É tornato Zaccagni e sappiamo il valore che ha per questa squadra. Sento questa vittoria come la più bella di tutte, me la sentivo che bisognava prepararla al massimo. Loro sono calati nel secondo tempo ed è uscita la nostra qualità. Bravi i ragazzi ad essere rimasti sempre sul pezzo."