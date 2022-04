Tudor: “Siamo contenti, bella gara, potevamo anche chiuderla prima”

L'allenatore del Verona: "L'anno scorso ero il vice di Pirlo? Con Andrea ho lavorato bene"

"È stata una bella gara - dice l'allenatore dell'Hellas - sono contento, non era facile con l'Atalanta. Con Lazovic potevamo andare sullo 0-3, nel calcio in cinque minuti può cambiare tutto. È stata comunque una grande azione dei miei con Barak che è stato generoso, poteva anche tirare lui. L'anno scorso ero il vice di Pirlo? In realtà stavo bene, con Andrea si è lavorato bene e abbiamo fatto anche cose buone assieme".