Verona-Cagliari, niente recupero nei prossimi giorni. I sardi riprendono l’aereo

Esclusiva – Nessun recupero di Verona-Cagliari nè domani nè in settimana. La squadra sarda ha ripreso l’aereo per tornare a casa dopo il tentativo di giocare la partita domani a porte chiuse, che non ha incontrato il favore del Verona.

L’Hellas non si è mosso dalla sua posizione: nessuna gara senza pubblico. Così, dopo i tentativi di accordo con la Lega Calcio, si è arrivati a un nulla di fatto, con la squadra di Maran che è volata in Sardegna. Nei prossimi giorni si valuteranno alcune date proposte per recuperare il match rinviato per l’allerta “Coronavirus” e le disposizioni del Governo.