La Lega Serie A conferma: Verona-Cagliari non si gioca

Arriva la conferma della Lega Serie A, che dopo un lungo silenzio, comunica che la partita Verona-Cagliari è rinviata a data da destinarsi.

Questa la nota ufficiale:

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

Ieri sera il ministro Vincenzo Spadafora, in seguito all’allarme Coronavirus aveva deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive di oggi in Veneto e Lombardia. In una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò Spadafora aveva chiesto al numero uno dello sport italiano “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020”.