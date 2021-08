Verona e l’emergenza attacco, Lapadula resta difficile. Nodo Di Carmine

Distanza tra domanda e offerta per l'italo-peruviano

Da settimane il Verona tratta Gianluca Lapadula. Le difficoltà, però, non sono poche. Innanzitutto l'Hellas deve cedere Samuel Di Carmine, in esubero, che insiste a volere la serie A, mentre mezza B chiede di lui. In primis la reggina di Aglietti, poi Brescia, Benevento, Perugia e Cremonese. Se l'ex Perugia non partirà, difficile che l'Hellas possa muoversi, dati gli investimenti e i contrattoni in essere per Lasagna e Kalinic.