Verona, mercato in entrata: vicini Yilmaz e Tavsan

Per l'esterno si è ai dettagli, si cerca di avere a gennaio (e non a giugno) l'ala destra

Non solo uscite, il Verona, che ha già ceduto Hien e Terracciano ed è in trattativa per Ngonge, Faraoni, Hongla e Doig, deve cercare di riequilibrare le perdite della rosa per allestire una squadra in grado di poter competere per la dura lotta salvezza.