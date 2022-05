Verona, nei prossimi giorni le novità su allenatore e ds

Settimana decisiva, la prossima, per conoscere i piani futuri dell'Hellas

Terminato il campionato sarà una settimana decisiva, la prossima, per conoscere i piani futuri del Verona.

CAPITOLO TUDOR. L’allenatore del Verona si è già incontrato nei giorni scorsi con Setti con cui dovrebbe rivedersi nei prossimi assieme al nuovo ds Francesco Marroccu per delineare le nuove strategie. Tudor avrebbe comunque delle perplessità sulla sua permanenza in gialloblù. Sky si spinge a dare per probabile il suo addio. Le parole del tecnico dopo la gara lasciano aperti i dubbi.