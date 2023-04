Verona, parla Ceccherini: “Quindici minuti di “pazzia”. Ora il Napoli: nel calcio nulla è impossibile”

Marco Zaffaroni non parla dopo la vittoria del Verona per 2-1 sul Sassuolo. A prenderne il posto è Federico Ceccherini , autore del gol dell'1-1.

"Tantissimo, tre punti così all'ultimo minuto testimoniano che la squadra ci crede. Il pubblico ci ha spinto fino alla fine. Non abbiamo giocato bene, il Sassuolo meritava di più. Negli scorsi anni tante volte avremmo meritato più noi di loro, sono ancora più contento sia andata così. Per noi, per il pubblico e per il presidente, che oggi non è potuto essere qui per motivi personali".