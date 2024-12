Verona, Lazovic: “Abbiamo parlato anche troppo, dobbiamo uscirne con o senza Zanetti”

I miei compagni si rendono conto? Non vorrei parlare degli altri, io sono il capitano e sono qui a parlare e a metterci la faccia per primo. Conosco bene questa piazza, so che quello che ci chiedono i tifosi è l'atteggiamento e ultimamente sta mancando, è evidente che c'è qualcosa che non va. Sicuramente i più colpevoli siamo noi che scendiamo in campo, poi è chiaro che in alcuni momenti non puoi cambiare tutti i giocatori ma cambi l'allenatore con il mister siamo in buoni rapporti ma non siamo riusciti a dargli qualcosa sul campo".