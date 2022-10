Verona, si pensa a Bocchetti in caso di esonero di Cioffi

Il tecnico della Primavera tenuto in forte considerazione da Setti e Marroccu

In caso di esonero di Gabriele Cioffi, decisione che il Verona potrebbe prendere in serata, la società gialloblù sta pensando, tra gli altri, a Salvatore Bocchetti. A riportarlo è Sky. Il tecnico della Primavera non è provvisto di patentino e dovrebbe essere dunque affiancato da un altro allenatore.