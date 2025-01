Montipò salva tutto, arriva il primo pareggio del Verona. 0-0 con l’Udinese

E il primo pareggio della stagione arrivò. Il Verona fa 0-0 con l'Udinese in una gara che accontenta tutti nel risultato, giocata più col fisico che coi piedi (30 i falli fischiati da Dionisi). I gialloblù hanno il merito, dopo la follia di Serdar di farsi espellere per doppio giallo al 71', di difendersi con ordine dopo aver subito i pericoli maggiori nei minuti precedenti con Montipò protagonista. Il portiere devia poi un pallone che si infrange sulla traversa all'86' e si guadagna per distacco la palma del migliore in campo. Poca cosa in avanti, dove regna per lo più la confusione, l'Hellas non solo per la prima volta pareggia, ma non perde dopo una vittoria. Un passo avanti verso l'obbiettivo nel giorno in cui esce la notizia dell'accordo finale trovato tra Setti e Presidio Investors per il passaggio del 100 per 100 delle quote ai texani.