Il Verona a Presidio Investors, chiusura a metà gennaio

A scriverlo è "La Gazzetta dello Sport", versione online: "è stato raggiunto l'accordo per la vendita del Verona. Lo confermano fonti vicine alla trattativa. Il patron Maurizio Setti cederà così il 100% delle azioni della squadra gialloblù, detenute attraverso la sua società Star Ball, al fondo d'investimento statunitense Presidio Investors . Sono stati ormai limati gli ultimi dettagli dell'accordo, il closing è previsto per metà gennaio ".

"Il Verona - prosegue il quotidiano - nell'ambito della transazione, è stato valutato 120-130 milioni in termini di "enterprise value", includendo componenti variabili e debito (l'esposizione verso le banche ammontava a 90 milioni al 30 giugno 2024 ma negli ultimi mesi è diminuita). Presidio è stato seguito da Deloitte e Hogan Lovells, Setti ha avuto come advisor Deutsche Bank e Unilegal. L’attuale struttura sportiva resterà immutata, con Setti che avrà un incarico pluriennale (assieme alla conferma del d.s. Sean Sogliano), ma non più come uomo forte della società. Il nuovo amministratore delegato, infatti, sarà Italo Zanzi".