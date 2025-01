Presidio-Hellas, è stallo. La situazione e le ipotesi per il mercato del Verona

La trattativa per la cessione del Verona al fondo texano al momento non ha un esito certo

Fase di stallo nella trattativa tra Presidio Investors ed Hellas Verona. Gli accordi finali per la cessione del club gialloblù al fondo texano non sono arrivati. Gli americani stanno cercando tutte le garanzie del caso e si lavora per limare alcuni dettagli economici. Perché l'operazione possa andare a buon fine serve anche il classico "piccolo" passo indietro di ambo le parti, ma in questo momento ognuno tiene le sue posizioni in attesa di sviluppi.

Il fatto che stia passato del tempo rispetto a un sì che sembrava molto vicino poche settimane fa, non sarebbe di per sé un buon segno per la fumata bianca, ma nemmeno, allo stato attuale delle cose, una via certa verso il no. In questa situazione è difficile che nel mercato (che si apre oggi) l'Hellas si possa privare di alcuni talenti per creare plusvalenza (vedi Belahyane), poiché ciò genererebbe una svalutazione del patrimonio. In questo senso se nei prossimi giorni prendesse piede una trattativa per una cessione "eccellente", sarebbe un campanello che farebbe propendere verso l'abbandono della trattativa, con Maurizio Setti che resterebbe ancora al timone del Verona.

In ogni caso, al momento non ci sono fonti credibili su trattative di mercato in uscita dell'Hellas di tale portata, anche se non mancano i club interessati ad alcuni calciatori (su Belahyane, pare, su tutti il Napoli oltre a Milan, Chelsea ed Olympique Marsiglia).