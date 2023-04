Verona Verdi speranza, benedetto fu quel pasticcio di mercato

Da sicuro partente a uomo in più per il Verona: la salvezza è meno impossibile grazie al trequartista

Correva il mercato invernale, Simone Verdi aveva già le valigie pronte. Gli acciacchi fisici, il poco spazio, tutto non girava come si era sperato. Il richiamo della squadra che aveva contribuito a portare alla salvezza, la Salernitana, era forte. Lo avrebbero accolto a braccia aperte e sarebbe tornato a giocare assieme agli ex compagni e al suo grande amico Bonazzoli. Il Verona, evidentemente non credendoci più, aveva dato l'ok, il Torino all'ultimo giorno di compravendite decise di accettare il prestito del prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni. Ma al momento di depositare l'accordo ecco la disfunzione nel portale, un problema tecnico che impedì l'operazione facendo tutti scontenti.