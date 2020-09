Dopo Verona-Udinese, come dopo Verona-Roma, un gruppo di tifosi aspetta l’uscita del pullman per applaudire l’Hellas. Ma, sorpresa, ad uscire, e dal cancello Ovest, è Ivan Juric. Mascherine indossate, i ragazzi si precipitano per una foto. “Sei un grande!” gli fa una tifosa. Lui si concede, senza troppe parole, ma con gli occhi che gli ridono.