Vlahovic in prestito, la Fiorentina ci ripensa. E il Verona aspetta

La Fiorentina vira verso l’idea della cessione in prestito di Dusan Vlahovic.

Nella partita con l’Inter, sabato, l’attaccante serbo ha sbagliato sia in fase offensiva che in copertura. Il club viola ha grande fiducia in lui ma, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, valuta se sia più utile dargli maggiore tranquillità e possibilità di giocare altrove.

Il Verona non ha mai mollato l’ipotesi Vlahovic e, se la Fiorentina dovesse rimarcare la volontà del prestito, sarebbe pronto ad approfondire la trattativa.