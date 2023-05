Zaffaroni: “Chiediamo scusa ai tifosi e dimentichiamo presto la serata: vogliamo la salvezza”

Marco Zaffaroni commenta in conferenza stampa la pesantissima sconfitta per 0-6 del Verona con l'Inter.

"Sapevamo di affrontare una squadra forte e in condizione - dice l'allenatore dei gialloblù - abbiamo approcciato bene la gara, poi ci sono stati stato l'autogol e la gran giocata di Calhanoglu. È il terzo gol che non possiamo prendere, soprattutto nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo la squadra ha ceduto da un punto di vista emotivo, contro una formazione che non ti perdona nulla. È stata una serata negativa, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa ai tifosi, che si aspettavano una prestazione diversa. Ora, però, dobbiamo resettare e ripresentarci al campo con le motivazioni giuste, dimenticando questa gara e presentandoci a Lecce nella maniera giusta.