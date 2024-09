Zanetti: “Abbiamo fatto una partita da squadra vera”

Il tecnico del Verona: "Un sogno iniziare il campionato con due vittorie così"

Paolo Zanetti commenta la seconda vittoria in campionato del Verona, questa volta al Ferraris contro il Genoa.

In conferenza stampa l'allenatore dell'Hellas dice: "Abbiamo studiato la partita, a volte funziona, a volte no. Una partita con un coefficiente di difficoltà altissimo, in uno stadio meraviglioso e contro una squadra forte. Siamo stati bravi a rimanere in partita ma anche a voler sempre attaccare certi spazi. Abbiamo fatto una partita da squadra vera. Al di là dei punti che sono importanti, non neghiamo che era un sogno iniziare con due vittorie così (la prima col Napoli, ndr). Eravamo molto più umili dal punto di vista delle previsioni ma abbiamo lavorato e dimostrato a noi stessi che se vogliamo possiamo farlo. I ragazzi che sono arrivati piano piano stanno imparando cosa vuol dire giocare per l'Hellas.

Faraoni può essere considerato un nuovo acquisto? Assolutamente sì. È rimasto e fa parte del gruppo, credo che possa darci una mano e creare anche un dualismo con Tchatchoua.

Belahyane? Da subito mi ha colpito, fermo restando che in quella zona di campo siamo ben attrezzati. Mi ha dato segnali in settimana e l'ho inserito in campo. Ha fatto una partita stratosferica, ha un margine di crescita importante.

La quadra tattica? Mi piacerebbe avere un'idea di squadra abbastanza duttile. È importante cercare di avere dei vestiti diversi altrimenti gli avversari ti prendono le misure. Per come siamo partiti era meglio difenderci in questo modo, il calcio va un po' in questo senso. L'importante è avere giocatori per poter cambiare, ne sono cambiati tanti e alcuni andranno anche scoperti.

Cosa ho detto ai ragazzi nell'intervallo? Che dovevamo avere più coraggio. Eravamo messi bene in campo ma potevamo fare molto di più. Siamo entrati subito aggressivi e abbiamo portato la partita sul binario che volevamo noi. Il Genoa ha fatto una buona partita,noi l'abbiamo vinta sui dettagli".