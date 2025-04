Zanetti: “Brutta serata, sconfitta meritata”

"Siamo partiti per fare un'altra gara. È stata invece una brutta serata, una sconfitta meritata. Ci siamo incartati da soli e non abbiamo avuto la forza né la lucidità per andarla a riprendere. Era da tanto tempo che non facevamo una brutta prestazione, è arrivata, ma ora mettiamola via perché abbiamo tutte le carte in regola per arrivare al nostro obbiettivo.