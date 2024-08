Zanetti: “Ci siamo complicati la vita, primo tempo negativo”

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona col Cesena in Coppa Italia.

Dice l'allenatore del Verona: "Il primo tempo è stato negativo e non me lo aspettavo, ci deve far ragionare senza fare drammi perché questo è il momento della costruzione e di integrare i giocatori arrivati da poco. È normale che dia fastidio e dispiace per la gente che è venuta a vederci e ci ha comunque applaudito dandoci un bel segnale. Ci siamo complicati la vita prendendo due gol su due lanci, c'è da mettere a posto un aspetto più mentale che tecnico.